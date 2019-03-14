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Ayrı yaşadığı karısını öldürdü

Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde bir kadın, uzun yıllardır ayrı yaşadığı eşi tarafından tahrayla öldürüldü. Olaydan sonra kaçan zanlı, polise teslim oldu.

3. Sayfa / 14 Mart 2019 Perşembe 11:43
Ayrı yaşadığı karısını öldürdü
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Edinilen bilgiye göre olay, Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil evlerinde çocuklarıyla birlikte yaşayan Leyli E. (48), 20 gün önce amcasının vefatı için İçel'e gelen ve uzun yıllardır ayrı yaşadığı eşi Süleyman E. tarafından öldürüldü. Sabah saatlerinde önce çocukların yattığı odanın kapısını kitleyen Süleyman E., daha sonra namaz için kalkan eşinin kafasına tahra ile vurarak, öldürdü. Sesler üzerine kalkan çocuklar ise kitli olan kapıyı kırıp, dışarı çıkarak komşulardan yardım istedi.




Zanlı ise çocuklar odadan çıkmadan olay yerinden kaçarak, kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edilirken, bölge kordon altına alındı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirlerken, Leyli E.'nin cenazesi, otopsi için İçel Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Evde inceleme yapan polis ekipleri, kavga sırasında sobanın devrildiğini ve kapının kırık olduğunu belirledi.

Kaçan zanlının ise polise teslim olduğu öğrenildi.

5 çocukları bulunan Leyli E. ile Süleyman E.'nin amca çocukları olduğu ve yaklaşık 10 yıldır ayrı yaşadıkları öğrenildi.
Kaynak : İHA
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