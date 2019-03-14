Amerika seçimleri mi bekliyor?

ABD Başkanı Trump'ın 'Suriye'den çekiliyoruz' açıklamasının ardından beklenen adımlar bir türlü atılmadı.



ABD'nin çekilmeyi yavaşlatmasının asıl nedeninin ise Türkiye'deki seçimler olduğu iddia edildi.



Gazeteci Fuat Uğur, ABD'nin hükümetin elini güçlendirmemek için çekilmediğini belirtirken, şu ifadeleri kullandı;



Amerika güya çoktan çekilmiş olmalıydı..

Ne Menbiç'ten ne de Kuzey Suriye'den çekildi..

Mıh gibi duruyorlar..

Belli ki onlar da 31 Mart'ı bekliyorlar..

Çekilirse Türkiye'nin eli güçlenir:

“Tam da seçim öncesinde Erdoğan'ın ekmeğine niye yağ sürelim?”

ABD Başkanı “hemen çekiliyoruz” deyince hepimiz inanmıştık..

Boru değil ki söyleyen Amerikan Başkanı..

Ama olmadı..

Bir haftadır da ABD'li bürokratlar Ankara'ya parmak sallıyor..

Belli ki martın son haftası zorlu geçecek..

Türkiye kaç tane operasyon yaptı.. Göbeğini kendisi kesti..

Yine yapacak..

Terör koridoruna bu kez öldürücü darbeyi indirecek..

Hele şu 31 Mart'ı bir atlatalım...



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