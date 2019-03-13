Türkiye Boeing 737'lere hava sahasını kapattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durdurulmuştur ancak söz konusu hava araçlarının ülkemiz içinde, ülkemize veya ülkemizden yapılacak olan yolcusuz intikal uçuşları hariç tutulmuştur.' ifadelerine yer verildi.