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Türkiye Boeing 737'lere hava sahasını kapattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, uçuş emniyetini teminen Türk hava sahasının Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi hava araçlarına kapatıldığı bildirildi.

Güncel / 13 Mart 2019 Çarşamba 13:13
Türkiye Boeing 737'lere hava sahasını kapattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durdurulmuştur ancak söz konusu hava araçlarının ülkemiz içinde, ülkemize veya ülkemizden yapılacak olan yolcusuz intikal uçuşları hariç tutulmuştur.' ifadelerine yer verildi.

Boeing


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