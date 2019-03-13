Özhaseki'den flaş sahte senet açıklaması

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın 500 bin TL kötü niyet tazminatı ve ceza aldığı sahte senet davası hakkında konuştu.



OKUDUKLARIM KORKUNÇ ŞEYLER



A Haber'e özel röportaj veren mehmet Özhaseki şunları söyledi; Gazetelerden okuduklarımız korkunç şeyler. Gazeteciler ciddi ciddi soru soruyor fakat bir tek cevap alamıyorlar. Dünkü basın toplantısını izleme imkanı buldum kendisine bir tek soru sorulmasına izin verilmedi. Arkadaş, yazılıp eline verilen bir metini okuyup gitti. Hayretle baktım ne diyor diye, beni şuçluyor. El insaf...



O ADAMLA BİR İLGİM VARSA TÜRKİYE'Yİ TERK EDERİM



Ağır ithamlarla suçladığı adamı ben tanımıyorum ki kendisi tanıyor. O adamla ben ömrümde bir kez görüşmedim ki. Eğer Mansur Bey'in dediği gibi biz göndermişsek biz konuşdurmuşsak veya benimle ilgili bir şey varsa çıksınlar söylesinler Türkiye'yi terk ederim.



VERGİ Mİ KAÇIRIYORSUN?



CHP adayına herkesin sorduğu soru şu: Sen burada bir avukatlık hizmeti mi yapıyorsun? Öyle olduğunu söylüyor. Vekaletini göster. Yok! Peki o zaman sözleşmeyi göster, sözleşme de yok ortada. Niye sözleşme yapmadın peki? Vergi doğar! Ne demek vergi doğar. Elbette vergi doğar sen vergi mi kaçırıyorsun? Böyle şey olabilir mi? Bunun mal varlığını da göster hayır göstermiyorsun.



BUNDAN BÜYÜK AYIP OLABİLİR Mİ?



Ortada bir sahte senet var. Bunun sahte senet olduğu tescillenmiş. CHP'nin adayı bu sahte senetle adamı sıkıştırıyor, tehdit ediyor para almaya çalışıyor. Bundan büyük ayıp olabilir mi? Kaynak : Beyaz Gazete Özel