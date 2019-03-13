'Prof. Dr. Fatih Erbakan liderliğinde Yeniden Refah Partisi'nin kurulacağının ilan edilmesi bizi oldukça mutlu ve memnun etti' diyen Çakır, Partimizin kuruluşu ile tüm çalışmaların içinde yer aldım. Genel başkanımızın bize verdiği görev ile davamız anlam kazanmış ve taçlanmış hizmet etme şansı yakalamış olduk. Şahsıma 14 Şubat'ta verilen mazbata ile Keçiören'de yönetim kurulumuzu oluşturduk' açıklamalarında bulundu.



'Kongremizin ardından davamıza hizmet etmeye başlayacağız' diye konuşan Çakır, 'Öncelikle üye çalışmalarımızı hızlandıracağız, genel başkanımız ve partimizin misyonunda nezaket ve samimiyetimizle tüm Keçiören halkının teveccühüne layık olacağız' ifadelerini kullandı.