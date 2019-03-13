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Keçiören İlçe Başkanı İbrahim Çakır: Üye çalışmalarımızı hızlandıracağız

Yeniden Refah Partisi Keçiören İlçe Başkanı İbrahim Çakır, yapılacak olan kongrelere dikkat çekerek, kongrelerin sonunda üye çalışmalarını hızlandıracaklarını söyledi.

Siyaset / 13 Mart 2019 Çarşamba 12:44
Keçiören İlçe Başkanı İbrahim Çakır: Üye çalışmalarımızı hızlandıracağız

'Prof. Dr. Fatih Erbakan liderliğinde Yeniden Refah Partisi'nin kurulacağının ilan edilmesi bizi oldukça mutlu ve memnun etti' diyen Çakır, Partimizin kuruluşu ile tüm çalışmaların içinde yer aldım. Genel başkanımızın bize verdiği görev ile davamız anlam kazanmış ve taçlanmış hizmet etme şansı yakalamış olduk. Şahsıma 14 Şubat'ta verilen mazbata ile Keçiören'de yönetim kurulumuzu oluşturduk' açıklamalarında bulundu.

'Kongremizin ardından davamıza hizmet etmeye başlayacağız' diye konuşan Çakır, 'Öncelikle üye çalışmalarımızı hızlandıracağız, genel başkanımız ve partimizin misyonunda nezaket ve samimiyetimizle tüm Keçiören halkının teveccühüne layık olacağız' ifadelerini kullandı.

Refah Partisi14 ŞubatFatih Erbakan


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