iPhone'lar, bulunduğunuz her yeri gizlice kaydediyor

Son yıllarda teknolojinin bir hayli gelişmesi, üstün özelliklere sahip akıllı telefonların piyasaya çıkmasına neden oldu. Bu telefonlarda bulunan navigasyon özellikleri de gelişen teknolojiden nasibini almış durumda. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan gizlilik skandalları, kullanıcıları endişelendirse de hemen hemen her telefonda, konum bazlı uygulamalar kullanılıyor.



Yeni ortaya çıkan bilgilere göre iPhone kullanıcıları, gittikleri her yerde arkalarında bir iz bırakıyor. Daha da kötüsü çoğu kullanıcı, bunun farkında bile değil.



iPHONE GİTTİĞİNİZ HER YERİ KAYDEDİYOR

iPhone'larda bulunan konum ve navigasyon özellikleri, çoğu zaman kullanıcılara fayda sağlasa da bu özellikler, bulunduğunuz tüm yerlerin kaydını tutuyor. Bir yeri seyahat ettiğinizde, o konumun sizin için ne derece önemli olduğunu belirlemek için, seyahat sıklığınızı ve yolculuk zamanınızı kaydeden iPhone, bu bilgileri gizli bir listede barındırıyor.



Apple, yaptığı açıklamada bu konum verilerinin, trafik durumu tahminleri veya fotoğraf albümleri gibi kişiye özel hizmetleri daha iyi optimize etmek için kullanıldığını açıkladı.Apple, söz konusu verilerin şifrelendiğini ve asla başka insanlarla paylaşılmadığını belirtti.



KONUM KAYDETME NASIL KAPATILIR?

iPhone'ların nerede olduğunuzu bilmesini istemiyor ve sistemi tamamen kapatmak istiyorsanız aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz:



Telefonunuzun Ayarlar uygulamasına girin.

Gizlilik sekmesine dokunun.

Konum Servisleri sekmesine girin.

Konum Servisleri bölümünü en aşağıya kaydırın.

Sistem Servisleri bölümüne girin.

Önemli Konumlar sekmesine girin.

Bu işlemleri uyguladığınızda, ziyaret ettiğiniz şehirlerin bir listesi karşınıza çıkacak. Şehirlerin her birine dokunarak harita üzerindeki konumlarını ve şehirleri ne zaman ziyaret ettiğinizi görebilirsiniz.



Dilediğiniz zaman 'Tarihçeyi sil veya Geçmişi temizle' butonuna dokunarak, listeyi temizleyebilirsiniz. Eğer konum kaydını tamamen kapatmak isterseniz menünün üst kısmından Önemli Konumlar hizmetini kapatabilirsiniz.