Hekimlerin yarısı hipertansiyon

İç Hastalıkları ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, bin hekime internet üzerinden anket yaptı. Hekimlere hangi sağlık sorunlarının olduğuna dair soruların sorulduğu ankette hekimlerin yaklaşık yüzde 44,5'inde yüksek tansiyon, yüzde 16,5'inde koroner kalp hastalıkları, yüzde 10,4'ünde diyabet ve yüzde 3,8'inde ise kanser hastalığı ortaya çıktı.



“Çarpıcı sonuçlara ulaştık”



Anket hakkında bilgi veren Dr. Dinççağ, 14 Mart Tıp Bayramı yaklaşırken her yıl yaptıkları hekimlerin sağlık durumları ile ilgili anket çalışmasında bu yıl da çarpıcı sonuçlara ulaştıklarını söyledi.



Her yaştan ve kadın-erkek ayırmaksızın, rastgele yöntemle bin hekime, internet ortamında, yüksek tansiyon, koroner arter hastalığı, diyabet, kanser ve diğer seçeneklerinin bulunduğu sorular yönelttiklerini ifade eden Dr. Dinççağ, “Bin hekim üzerinde yapılan anket çalışmasında, hekimlerin yaklaşık yüzde 44,5'inde yüksek tansiyon tespit edildi. Yani, yaklaşık her iki hekimden birinde tansiyon yüksekliği bulundu. Yine hekimlerin yüzde 16,5'inde koroner kalp hastalıkları, yüzde 10,4'ünde ise diyabet olduğu anlaşıldı” dedi.



“Hekimlerin yüzde 3,8'inde kanser hastalığı tespit edildi”



Stresli ve zor bir mesleği olan hekimlerin iş yükü, çalışma koşulları, işinin gereği stres nedeniyle bu sağlık sorunları ile daha çok muhatap olacaklarının düşünüldüğünü aktaran Dr. Dinççağ, “Yine çalışmada hipotiroidi, bel fıtığı, depresyon en sık rastlanılan diğer sağlık problemlerinden olduğu görüldü.



Yapılan anket çalışmasında hekimlerin yüzde 3,8'inde kanser hastalığı tespit edilirken, MS ve polinöropati adı verilen sinirsel rahatsızlıklar da toplumda görüldüğü nispette aynı oranda tespit edildi” diye konuştu.



“Hekimlerin sadece yüzde 14.9'unun herhangi bir sağlık sorunu yok”



Yapılan son çalışmalarda, iş stresinin, çalışma ortamındaki haksız rekabetin, zamanla yarışmanın, agresifliğin, kıskançlığın, kızgınlığın, düşmanlık duygusunun oluşturduğu stresin özellikle kalp damar hastalıklarına davetiye çıkardığı ve ortaya çıkan stresin koroner arter hastalığı için bağımsız bir risk faktörü olduğunun araştırmalarda görüldüğünü ifade eden Dr. Dinççağ, “Stres ile birlikte, yüksek kolesterol düzeyi, sigara içme, diyabetin bulunuşu, bir de hareketsiz bir yaşamın, ailede kalp hastalığı mirasının olduğu durumlarda, ciddi kalp ve damar hastalıklarına yol açacağı ortaya konulmuştur. Hekimlik gibi stresin, koşuşturmanın, iş riskinin, rekabetin, tedavi sonucu belirsizliği yoğun yaşandığı meslek grubunda yüksek tansiyon ve kalp damar hastalıklarının yüksek oranda görülmesi beklenen bir durumdur. Mesele bu risk ve sağlık sorunlarıyla hekimlerin nasıl baş edecekleri konusunda bireysel çabalar dışında kurumsal bir çabanın olmamasıdır” açıklamasında bulundu. Kaynak : İHA

