Gençlere yabancı dil öğrenme metodları anlatıldı!

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde (AYBÜ) Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin (ASBÜ) katkısı ile Medya ve Demokrasi Derneğince (MEDER) düzenlenen “Önce Yöntem Sonra Lisan” isimli program yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.



Programda konuşan Medya ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı Berat Erkök, yabancı dil öğrenememe konusunun önemine dikkat çekerek, 'Gençlerimizden başlayarak uyguladığımız Önce Yöntem Sonra Lisan programlarıyla yabancı dil öğrenilmesine katkı sunmaya çalışıyoruz. Programın ilerleyen aşamalarında üniversite öğrencilerine ve dezavantajlı birçok kesime yönelik de özel projeler ile Türkiye'nin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



Gençlere yabancı dil öğrenme metodları hakkında bilgi veren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi DİLMER Müdürü Nevfel Baytar ise, herkesin yabancı dil öğrenebileceğini belirterek, dil öğrenme konusundaki en önemli noktanın öğrenme metodları olduğunu kaydetti.







Baytar, konferansta dil eğitimi konusunda Türkiye'de yanlış bilinenleri ortaya koyarken, gençlere yabancı dil öğrenme noktasında özgüvenli olmaları gerektiğini söyledi.



Herkesin yabancı dil öğrenebileceğini belirten Baytar, yabancı dil öğrenmek isteyenlerde dil zekası olması gerektiği iddialarının gerçeği yansıtmamış olduğunun altını çizdi. Baytar, dil öğrenilmemesi için birçok bahanenin oluşturulduğunu belirterek, 'Dünyada en fazla öğrenilmek istenilen dil İngilizce. Araştırmalara göre Türkiye'deki neredeyse tamamı yabancı dil öğrenmeye istekli. Bazen Türkçe Avrupa dil ailesine uygun değil diyenler oluyor. Ama bu da doğru değil. Koreliler, Hintlilier de çok güzel İngilizce öğrenebiliyor. İlkokuldan itibaren İngilizce dersleri veriliyor. Ancak doğru çalışma yöntemini gerçek anlamda kurgulayamadığı zaman istenilen sonuçlar alınamıyor' dedi.







'Herkes yabancı dil öğrenebilir'



Baytar, “Türk halkı yabancı dil öğrenmeye çok istekli. Ama nereden başlanılması gerektiğini bilmemesi ve eğitim sisteminin verdiği eğitimin onu bir yere taşıyamaması kişinin dil eğitiminde başarılı olmasının önünde engel olarak yer alıyor. ASBÜ'de biz Türkiye ortalamasının ilerisinde bir eğitim veriyoruz. Şu an internet ortamında üretilen bilginin yüzde 80'i İngilizce, ayrıca akademik araştırmaların yapıldığı dil ise yüzde 60 oranıyla yine İngilizce. Dil öğrenmek isteyenler için internette yer alan birçok ücretsiz kaynak büyük bir fırsat sunuyor. Konuşma, okuma, yazma ve dinlemeden oluşan dört beceriyi geliştirmeye odaklanarak ilerleme sağlanmalı. Gramer veya kelime bilgisi beceri olarak sayılmıyor' diye konuştu.



Önce Yöntem Sonra Lisan eğitim programları 15 Mart'ta Hacettepe Üniversitesinde, 27 Mart'ta ise Ankara Üniversitesinde devam edecek. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.