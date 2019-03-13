Erdoğan'dan Netanyahu'ya cevap

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kendisine yönelik 'Diktatör' çıkışına tepki gösterip 'Ey Netanyahu kendine gel, sen zalimsin' dedi.



Seçim çalışmalarına Ankara'da devam eden AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pursaklar'daki toplu açılış töreninde konuştu.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



MUHALEFET SERT ELEŞTİRİ



'CHP bayrağı ile HDP paçavrası yanyana. Bu seçim onun için beka seçimidir. Ezanımıza hor bakanlar. Bayrağımızı yakanlar bunlar kimle elele. CHP ile elele. Şu anda Bay Kemal bunlarla elele mi? Sandığa beraber gidiyorlar. Bay Mansur bunlarla beraber mi? Dörtlü çete; CHP, HDP, sözde İYİ Parti bir de Saadet çıktı. Bunlara hep beraber dersini sandıkta verin. Ülkemizi birileri ezanı ıslıklar da İsrail durur mu. Onlar da Mescid-i Aksa'yı postallarıyla kirletmeye cüre ettiler.'







'BUNLAR EMRİ KANDİL'DEN ALIYOR'



'Bölücü örgütün emrindeki parti, CHP ve İYİ Parti ile ittifakını gizleme gereği duymuyor. Saklamaya çalışsalar da ittifak gün yüzüne çıkıyor. Seçimde ittifaklarını açıkça ortaya koyamayanlar Ankara'yı nasıl açık yüreklilikle yönetecekler. Bunlar emri Kandil'den alıyor. Sizlerden bu seçimde rabiamıza daha sıkı sarılmanızı istiyorum.'



'KENDİNE GEL KENDİNE'



İsrail'in başındaki soyguncu, bu adam oradan Türkiye'de gazeteciler cezaevinde oradan bize ders vermesin diyor. Ey Netanyahu kendine gel kendine.Sen 7 yaşındaki Filistinli yavruları katleden zalimsin.'







'TALİMATI VERDİM'



'Sen kadınlara hücrelere mahkum eden bir zalimsin. Sen bizim oradaki mabedimize polislerin askerlerin postallarıyla giriyor. Biz bu ülkede hiçbir Musevi'yi hor görmedik. Bizi tahrik etmeyin. Bunun hesabını uluslararası camiada size soracağız. Mescidimize yapılan her saldırı karşısında sessiz kalmayacağız Dışişleri Bakanıma talimatı verdim, uluslararası görüşmeleri sürdürüyor. Herkes sussa da biz susmayacağız'



