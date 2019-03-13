Canlı yayında gelen telefon çıldırttı!

Beyaz Tv'de yayınlanan Hayatta Her Şey Var programına katılan izleyicinin anlattıkları dinleyen herkesin sinirlerini bozdu.



ÖNCE BOŞANDIRDI SONRA YAKLAŞMADI



Şu andaki kocasıyla internette tanıştığını belirten kadın, sevgililik döneminde eşinin evli olduğunu öğrendiğini söyledi.



Eşinden intikam almak için onun eski eşinden boşanmasını sağladığını, daha sonra onunla evlenerek aynı yatakta bile yatmadığını ifade eden kadın izleyici, stüdyodakilerin tepkisini çekti.



'YAZIK OLMADI MI?'



Programın uzman ismi İletişim Uzmanı Canten Kaya 'İntikam için niye evlendin? Yazık olmadı mı o kadına o iki çocuğa?' diyerek tepkisini dile getirdi.

