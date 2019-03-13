Bahçeli'den Mansur Yavaş açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün Kırıkkale mitinginin ardından verdiği molada, kendisini izleyen bir grup gazeteci ile sohbet etti.



Devlet Bahçeli, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkındaki sahte senet iddialarıyla ilgili, “Kişinin, ‘Ben soruşturma sonucu alınıncaya kadar, siyasi olarak CHP’nin temsilinde hem şahsıma hem partime bir zarar vermemek, hem de mahalli idareler seçimlerini gölgeye düşürmemek için adaylıktan çekiliyorum’ demesi en ahlaki yoldur. Yani diyorum ki; yavaş yavaş ayrıl, kimseyi sıkıntıya sokma” dedi.



MHP Lideri, şunları söyledi:



19 GÜN TARTIŞILACAK



“(Yavaş ile ilgili iddialar) Bu konuyu iki sebepten dolayı çok iyi düşünmek lazım. Bir: Tartışmaya muhatap olan kişi Türkiye'nin çok kritik bir sürecinde, başkentin, zillet ittifakının adayı olarak takdim edilen bir kişi. Diğeri ise olayın hukuki boyutu var. Hukuki yönden bir ceza almış. Bu da Yargıtay tarafından onanmış. Bunun ikisi yan yana geldiğinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan bir şahsın buna benzer yaklaşımlarla tartışılmaya açılması, dikkat çekici bir durumdur. Artık kalan 19 gün içerisinde sürekli tartışmaya zemin teşkil edecektir. Madem ki bir iddianame hazırlanmış ve bu mahkemece kabul edilmiş, öyleyse soruşturmanın sonucuna kadar konunun hukuki yönü üzerinde çok yönlü bir tartışmaya girmek doğru olmaz. Hukuku yönlendirmek de doğru olmaz. Ama bu gelişmelerin siyasi boyutu 19 gün tartışılacak. Böyle bir durum karşısında olacak?



“ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM” DEMELİ



Bana göre hem CHP'ye olan saygısından, hem Kılıçdaroğlu tarafından dayatılarak yapılmış olması dikkate alındığında o zaman kişinin, ‘Ben soruşturma sonucu alınıncaya kadar, siyasi olarak CHP'nin temsilinde hem şahsıma, hem partime bir zarar vermemek, hem de mahalli idareler seçimlerini gölgeye düşürmemek için adaylıktan çekiliyorum' demesi en ahlaki yoldur. Ve soruşturmanın sonucu alınınca kadar bu kararı aldığını söyleyecek. Sonucu aldıktan, adaylıktan çekildikten sonra tekrar bunun aday olması vesaire gibi şart da yok. Yani büyükşehir belediye başkan adaylığını noktalaması gerekir. Hem kendisinin gelecekteki siyasetinin devamı açısından, hem CHP açısından hem de hukuki yönden soruşturmanın sonucu alınıncaya kadar böyle olmasında yarar var. Kendisinin seçimi kazanma şansının çok yüksek olduğu bir dönemde ‘kumpas kuruluyor' gibi geçmişten bugüne kadar her boyutuyla tartışılan bir kavramı, kendi şahsında gündeme taşıması da doğru değil.