AK Parti Sözcüsü Çelik: AK Parti'nin Mansur Yavaş diye bir meselesi yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Mansur Yavaş'ın daha önceden dostu olan, şimdi ise ihtilaflı olduğu kişi saygıdeğer bir iş adamı mıdır yoksa kriminal bir kişi midir Mansur Yavaş'ın iddia ettiği gibi? Bu kişi hakkındaki kararı bahsedilen konularda mahkemeler verecek.' şeklinde konuştu.



'İftira, tezgah gibi birtakım siyasi manipülasyonlar bizim siyasi yapımızın kapısından içeri giremez, tam tersine bunlarla mücadele eden bir kadroyuz.' diyen, Çelik, Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili, 'Mahkemelere intikal etmiş. Biz hakim, savcı değiliz.' ifadelerini kullandı.



Çelik, AK Parti'nin Mansur Yavaş diye bir meselesinin olmadığını, Mansur Yavaş'ın CHP, Kılıçdaroğlu ve ittifak içinde o adaylığa destek verenlerin meselesi olduğunu söyledi.



Ömer Çelik, 'Hangi açıklaması doğrudur Yavaş'ın? Mahkeme önünde söylediği açıklaması mı, basın yayın organlarının önünde söylediği mi doğrudur? Bu konunun net bir şekilde açıklığa kavuşturulması gerekir.' dedi.



'Mağdur edildiği iddiası basit bir kurnazlıktan başka bir şey değil'



Mansur Yavaş'a yönelik Çelik, 'Hiçbir şeye cevap vermeden mağdur edildiğini iddia etmek, basit bir kurnazlıktan başka bir şey değil.' ifadelerini kullandı.



Çelik, Mansur Yavaş'ın iddialara yanıtı ile ilgili de 'Akılla, mantıkla, temiz bir Türkçeyle tutarlı bir şekilde cevap verilebilir. Kendine güveni olan bir siyasetçi bunu rahatlıkla ortaya koyabilir. Bunun yerine birtakım çirkin cümlelere başvurmanın bir alemi yoktur. Onun sadece örtbas etme faaliyeti olduğu açıktır.' şeklinde konuştu.



AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Bundan sonra böyle bir adayı devam ettirip ettirmemek, CHP'nin meseleyi sindirme kapasitesiyle alakalı durumdur.' dedi.



'Diktatör ifadesini kendisine en çok yakışan Netanyahu'ya iade ediyorum'



Çelik, 'Diktatör ifadesini yeryüzünde görevde bulunan siyasiler içerisinde kendisine en çok yakışan ifade olarak Sayın Netanyahu'ya iade ediyorum.' diyerek, şöyle konuştu:



'Böyle bir ıkçının, kendi vatandaşlarını bile birinci sınıf-ikinci sınıf diye nitelendiren bir kişinin, Cumhurbaşkanımız hakkında haksız ve ahlak dışı bir şekilde 'diktatör' ifadesini kullanması bizim için olsa olsa bir şeref sebebi olur.'





Kaynak : AA

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