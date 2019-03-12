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Sözcü Yazarı Rahmi Turan'ın algı operasyonu

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in, Başkan Erdoğan hakkındaki skandal açıklamaları kamuoyunun tepkisini çekerken; Sözcü Yazarı Rahmi Turan, algı operasyonu için harekete geçti.

Güncel / 12 Mart 2019 Salı 10:35
Sözcü Yazarı Rahmi Turan'ın algı operasyonu

İP Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli'de yaptığı konuşmada, skandal ifadeler kullanmış, Başkan Erdoğan'ın da vatandaşlara terörist dediğini iddia etmişti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  HDP'li yöneticiler ile HDP'ye oy verenleri ayırdığını, HDP'ye oy verenlere 'terörist' demediğini, kendisine bu iftirayı atan siyasiler hakkında da avukatları aracılığıyla yasal işlem başlatacağını ifade etti.

Meral Akşener'in çarpıtma ifadeleri başta Denizlilerin olmak üzere tüm vatandaşların tepkisini topladı.

Tüm bu gelişmelerin ardından malum medya da algı operasyonu için harekete geçti.

Sözcü Yazarı Rahmi Turan bugünkü köşe yazısında; 'Erdoğan, Meral Akşener'i hapse atılmakla tehdit etti' etti dedi.

"DÜNYAYA REZİL OLURUZ" YALANI

Turan, 'Eğer öyle bir şey olursa tüm dünyaya bir kez daha rezil oluruz!' ifadelerini kullanarak kamuoyunun algısını tamamen farklı bir boyuta çekmeye çalıştı.

Turan'ın, Akşener'i aklama çabaları sosyal medyada da büyük tepki çekti.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Meral AkşenerRahmi TuranSkandalRecep Tayyip Erdoğan


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