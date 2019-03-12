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Etiyopya'daki kazanın ardından THY'den flaş karar!

THY'den yapılan açıklamada, "Filomuzda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının ticari operasyonları, 13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurulmuştur" denildi.

Güncel / 12 Mart 2019 Salı 18:32
Etiyopya'daki kazanın ardından THY'den flaş karar!

THY Boeing 737 MAX tipi yolcu uçaklarının uçuşunu durdurdu.

Ulaştırma Bakanlığı, 'Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşları, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulmuştur' açıklamasında bulundu

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise, '737 MAX uçaklarında uçuş sırasında ortaya çıkan emniyeti etkileyecek belirsizlik durumu netleşene kadar; uçaklarımız 13 Mart itibariyle ticari seferlerden çekilmiştir' dedi

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de şu açıklamayı yaptı:

Filomuzda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının ticari operasyonları,13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BoeingTürk Hava Yolları


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