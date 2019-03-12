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CHP'li Bankoğlu'na 'terör örgütü propagandası'ndan soruşturma

Bankoğlu hakkında bir televizyon kanalında katıldığı programdaki açıklamaları nedeniyle terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme suçlarından soruşturma başlatıldı.

Güncel / 12 Mart 2019 Salı 12:00
CHP'li Bankoğlu'na 'terör örgütü propagandası'ndan soruşturma
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CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu hakkında bir televizyon kanalında katıldığı programdaki açıklamaları nedeniyle terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, CHP Bartın Milletvekili Bankoğlu hakkında, 11 Mart 2019 tarihinde bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programda 'PKK'lıdırlar, zillet ittifakı üyesidirler, hiç fark etmez...' şeklindeki açıklamaları nedeniyle terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Kaynak : AA

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