Bahçeli: Aziz Atatürk mezardan kalksa CHP'lileri denize döker!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kırıkkale'de düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. Bahçeli, CHP, İYİ Parti ve HDP'ye sert eleştirilerde bulundu. Bahçeli şöyle konuştu: Bu CHP'de güven, huzur, vatan ve millet sevgisi sıfırlanmıştır. Kazdıkları kuyuya kendileri düşeceklerdir. Zillet ittifakı milli varlığımızı baltalıyor ama her balta darbesi kendilerine değecek. PKK ile HDP ile yanyana duran CHP ve İP'e sandıkta hesap kesecek misiniz? Zillete dünyayı dar edecek misiniz? İşte bu evetler 31 Mart'ın müjdesidir. Biz vatan diyoruz bunlar patates diyor...



Sefer bizden zafer Allah'tan. Gayret bizden takdir Kırıkkale'den. Kırıkkale Başkan adayımız sayın Serdar Yarar'ı hepinize emanet ediyorum. Kırıkkale ehline emanet edilecektir. İnancım budur. Beklentim budur. Ümidim budur. Sağduyunun birlikteliği Kırıkkale'de varlığını gösterecektir. Kırıkkale belediyemizin Cumhur İttifakı'nın kapsamında değilse bile dilimiz, üslubumuz, söz ve değerlendirmelerimiz Cumhur İttifakı'nın ruhuna uyacaktır. AK Partili kardeşlerimizle omuz omuza yürüyoruz. Ayrımız gayrımız yok, ihtilafımız yok. Çıkarcılar işbirliği, hainler güç birliği yapıyor. Buna karşılık Cumhur İttifakı Türkiye diyor. Milli bekanın yaşatılması için çalışıyor. Bir yanda beka diğer yanda bela, bir yanda zillet, bir yanda millet... Kaynağımız belli kaderimiz belli.





CHP'Lİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANINI EMİNİM Kİ GÖRDÜNÜZ



CHP zillettedir, zillet ipe dolanmıştır. HDP zaten zilletin ta kendisidir. PKK, FETÖ Türk'e kefen biçen hainler zilletin ana damarıdır. Zillet ittifakına Türkiye'yi bırakamayız, belediyeleri teslim edemeyiz. Teröristlerin belediyelere dolmasına göz yumamayız. CHP'nin Balıkesir, Akçay eski belediye başkanının ibretlik halini eminim ki gördünüz, iğrenç sözlerini herhâlde duydunuz. PKK'dan yaptığı ilik ve irade naklini ibretle gördünüz.



CHP GENEL BAŞKANI PKK'YA HİÇ SES ÇIKARAMIYOR



Malum şahsı disipline sevk etmekle CHP yakayı kurtaramaz, sorumluluktan kaçamaz. CHP milli ve manevi değerlerimize adeta savaş açmıştır. HDP Güneydoğu'da sağa sola açtığı afişlerle özerklikten bahsediyor. CHP üç maymunu oynuyor. CHP Genel Başkanı YPG'ye terörist diyemiyor, PKK'ya hiç ses çıkarmıyor. Hain terör örgütü boş durmuyor. Kan dökmeye devam etmiyor. Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman isimli evladımız Erasmus programı kapsamında gittiği Polonya'da PKK'lı caniler tarafından bıçaklanarak şehit edildi. Acımız büyüktür. Size bu ülkeyi bırakırsak gök girsin kızıl çıksın. Kumpaslarınıza boyun eğersek namertlik sıfatımız olsun.



KILIÇDAROĞLU TEK AYAK ÜSTÜNDE BİN YALAN SÖYLÜYOR



Her vatan evladı HDP, PKK ile yol yürüyenlere haddini bildirecek cesaret ve dirayeti mutlaka göstermelidir. Çürük yumurtaları sandıkta ayıklama zamanı gelmiştir. Türk Milleti zillete oy ve onay vermez. Kırıkkale zillete asla tamam demez, demeyecektir. Zillet ittifakı gelsin de Kırıkkale'ye baksın, yüreği yetiyorsa milli diriliş ruhunu görsün. CHP Genel Başkanı İP ve HDP ile buluşmakta kalmıyor aynı zamanda vahim bir yalan koalisyonu kuruyor. Yalan şantiyesi işletip yalan rüzgarı estiriyorlar. Kılıçdaroğlu bize utanmadan, sıkılmadan milliyetçilik anlatıyor, yüzsüzce eleştiriyor. Hem konuşuna hem de konuşturanı açıkça görüyoruz. Diyor ki, dünyanın hiçbir ülkesi kendi silah fabrikası bir başka ülkeye vermez. Şu yalana bakın. Karşımızdaki yalancıyı iyi tanıyın. Kılıçdaroğlu tek ayak üstünde bin yalan söylüyor.



AZİZ ATATÜRK MEZARDAN KALKSA BUNLARI KOVALAR DENİZE DÖKERDİ



Kılıçdaroğlu'na soruyorum savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranının yüzde 68'lere çıkması mı seni huzursuz ediyor. Sakarya'da kurulan Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalara ait olan Tank ve Palet Fabrikası satılmadı, sadece işletme hakkı 25 yıllığına devredildi. Kılıçdaroğlu ve zillet ortaklarına baksak yabancıların elinde olmamız kaçınılmazdır. Aziz Atatürk tam bağımsızlık yanlısıydı, bugünün CHP'si tutsaklığa meraklı. Aziz Atatürk mezardan kalksa müstevlilerle birlikte bunların alayını kovalar ve denize dökerdi.



ZİLLETİN HER BALTA DARBESİ DURUP KENDİNE DÖNECEKTİR



Bu CHP'de güven, huzur, vatan ve millet sevgisi sıfırlanmıştır. Kazdıkları kuyuya kendileri düşeceklerdir. Zillet ittifakı milli varlığımızı baltalıyor ama her balta darbesi kendilerine değecek. PKK ile HDP ile yanyana duran CHP ve İP'e sandıkta hesap kesecek misiniz? Zillete dünyayı dar edecek misiniz? İşte bu evetler 31 Mart'ın müjdesidir. Biz vatan diyoruz bunlar patates diyor. Zilletin tavır ve davranışı tam manasıyla husumettir. Varsın zillet illette buluşsunlar, zillet varsa karşılarında millet vardır, Kırıkkale vardır, Cumhur vardır ve cumhurun iradesi vardır. Her şeyin üzerinde de Allah vardır.



BRÜKSEL'DEKİ MAHKEMENİN KARARINI ŞİDDETLE KINIYORUM



Brüksel'de bir alt mahkemenin aralarında terör örgütü PKK'nın Avrupa'nın elebaşlarının olduğu özel ve tüzel kişinin terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanmayacağı kararını şiddetle kınıyorum. Beka için milli karar, cumhur için istikrar. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu Türküm diyene...