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Avustralya'da yeni dinozor türü keşfedildi

Avustralya’da yapılan araştırmalardaki bulgular ışığında yeni bir dinozor türü keşfedildiği açıklandı.

Dünya / 12 Mart 2019 Salı 11:03
Avustralya'da yeni dinozor türü keşfedildi

Avustralya'nın Victoria eyaletinde yapılan araştırmalar sonucunda 125 milyon yıl önce yaşamış yeni bir dinozor türüne ait fosiller keşfedildiği açıklandı. New England Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalarda ortaya çıkan dinozor türünün yaşamış en küçük dinozor olduğu belirtildi. Araştırmacılara göre Avustralya-Antarktika vadisinde yaşadığı düşünülen dinozor türünün kanguru büyüklüğünde olabileceği, olasılıkların gerçeğe dönüşmesi için daha kapsamlı araştırmalar yapılması gerektiği vurgulandı. Melbourne'nun güneydoğusunda bulunan 125 milyon yıllık kaya platformlarında tespit edilen türün araştırmacılara göre, bir zamanlar, bölgenin 4 bin kilometrelik bir volkan zincirinin doğusunda olduğu yoğun bir ormanlık vadide nesiller boyu yaşadığı belirtiliyor. Araştırmanın yazarı Dr. Matthew Herne, 'Bu olağanüstü dünyanın fotoğraflarını, Victoria kıyılarında açığa çıkan kaya ve fosiller aracılığıyla çekiyoruz' dedi.

Herne, keşfedilen bu yeni türe 'Galleonosaurus Dorisae' adı verildiğini belirtti.

Kaynak : İHA

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