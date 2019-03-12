Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu açısından çok vahim...

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.



Esnafa “Hem geçinemiyoruz, bittik, kepenkleri kapatıyoruz diyorsunuz hem de hükümete oy veriyorsunuz” diyerek bozuk atan Kılıçdaroğlu'na Ahmet Hakan'dan yanıt geldi.



'Kılıçdaroğlu'nun dikkat çektiği o çelişki, aslında Kılıçdaroğlu açısından çok vahim bir duruma işaret etmektedir' diyen Ahmet Hakan, 'Kılıçdaroğlu esnaf temsilcilerine bozuk çalmak yerine... “Acaba nasıl oluyor da ben böyle bir ortamda bile bana değil de hükümete yöneliyorlar? Ben neyi eksik yapıyorum” falan diye kendine bozuk çalsa çok daha iyi yapar' ifadelerini kullandı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel