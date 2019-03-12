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Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 58 gözaltı kararı

Adana merkezli 8 ilde terör örgütü FETÖ üyesi olduğu için polislikten atılan 58 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 12 Mart 2019 Salı 07:14
Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 58 gözaltı kararı
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) daha önceden polisten atılmış şahıslara yönelik soruşturma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında KHK ile ihraç edilen polis memurlarından, örgüt yapılanması içerisine bağlı bulundukları zümre başkanı,

öğretmen ve vekil olarak adlandırılan itirafçı mahrem imamlarının beyanları ile elde edilen dijital verilerden hareketle 58 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kaynak : İHA

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