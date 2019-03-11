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Türkiye 2018'de yüzde 2,6 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin 2018 yılı son çeyrek ve yılın tamamına ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye 2018 yılında yüzde 2,6 büyüdü.

Ekonomi / 11 Mart 2019 Pazartesi 10:02
Türkiye 2018'de yüzde 2,6 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dönemsel gayri safi yurt içi hasıla verilerini 10.00'da internet sitesinden duyurdu.

BÜYÜME BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI
 AA Finans Büyüme Beklenti Anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması, Türkiye ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 3 daralacağı yönünde gerçekleşmişti. Katılımcılar, en yüksek yüzde 1, en düşük ise yüzde 5,5 küçülme öngörmüştü.

Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,5 olarak gerçekleşmişti. Ankete katılan ekonomistlerin 2018 büyüme beklentisi en düşük yüzde 1,8, en yüksek yüzde 3,3 seviyesinde olmuştu.

2019 BÜYÜME TAHMİNİ
 Öte yandan ekonomistlerin 2019 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması da yüzde 1 düzeyinde belirlenmişti.

2018 YILI BÜYÜME RAKAMLARI
 Türkiye ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,2, ikinci çeyreğinde yüzde 5,3, üçüncü çeyreğinde ise yüzde 1,6 büyümüştü.

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