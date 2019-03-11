MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kriz arayanlar zillette yuvalandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Etimesgut Seçim Ofisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, '8 Mart akşamı Taksim'de bir grup, ezan okunurken ıslık çalmış. Yani ezandan rahatsız olmuşlar, akıllarınca protesto etmişler. Bu densizliktir, bu ahlaksızlıktır, bu vandallıktır, bu arsızlıktır.' ifadelerini kullandı.



Bahçeli, 'Ezanı ıslıklamak küfrü alkışlamaktır, batılı selamlamaktır, iblise selam durmaktır. Mukaddes ve millete ihanettir. Peki bu ihanete CHP'den ve İP'ten tepki geldi mi? HDP'den itiraz yükseldi mi? Bunlar zillettir, doğru konuşmazlar, düşünmezler. Haktan ve hakikatten yana durmazlar.' dedi.



'Kriz arayanlar zillette yuvalandı'



'Döviz zirve yapsın diye dört gözle bekleyen, yerli ve milli duruş çöksün diye el ovuşturan siyasi işportacı haline geldiler.' diyen Bahçeli, 'Bunların ruhunda ABD, akıllarında Kandil ve Pensilvanya vardır. Kriz arayanlar zillette yuvalandı. Kaos peşinde koşanlar bu ittifakın parçası oldu. Yerli ve milli siyaseti sindiremeyenler aynı kümede birleşti.' şeklinde konuştu.