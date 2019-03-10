USD (Alış - Satış) : 5,45 - 5,46 EURO (Alış - Satış) : 6,12 - 6,13

Kahraman babaanne faciayı önledi!

Adana’da bir kadın, kendisiyle evlenmek istemeyen eski sevgilisinin otomobilini kundaklamak istedi. Gencin babaannesi balkondan sarımsak saksısı atarak otomobilin yakılmasını önledi.

3. Sayfa / 10 Mart 2019 Pazar 17:36
Kahraman babaanne faciayı önledi!
Video için tıklayın

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, A.B. (28) tüp dağıtım işi yapan Harun Zengin (30) ile bir süre önce sevgili oldu. A.B., Zengin ile evlenmek istedi ancak genç adam A.B’den ayrıldı. Bu duruma sinirlenen A.B., bugün Zengin’in evinin önüne gelerek pet şişeye doldurduğu ispirtoyu otomobilinin üzerine döküp bir kağıdı tutuşturarak otomobilin üzerine atıp yakmak istedi. Bu durumu gören Zengin’in babaannesi Sevim Zengin (70), balkondan genç kadına sarımsak saksısı fırlattı. Bunun üzerine kadın babaanneye "Senin torunun beni evleneceğim diye kandırdı" diye bağırıp olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen komşular kağıdı söndürüp otomobilin yanmasını engelledi. Sevim Zengin de elinde süpürge ile aşağı inip polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Harun Zengin’e haber verip beklemeye başladı.

Sevim Zengin, torununun eski sevgilisinin otomobilini yakmaya çalıştığını belirterek, "Benim torunum bu kızla daha önce sevgili olmuş gezmiş. Kız bugün geldi neymiş efendim ’torunun benimle gezdi, gezdi evlenmedi, beni kandırdı’ diyor. Yani olabilir benim torunum gezdi diye evlenmek zorunda mı. Evlenmedi diye otomobil yakmaya çalışılır mı" diyerek tepki gösterdi.

Yaşlı kadın daha sonra otomobilin başında oturarak beklemeye başladı.

Bir süre sonra Harun Zengin geldi. Polise ifade veren Zengin, şikayetçi olmayacağını söyledi.

Polis kadını yakalamak için çalışma başlattı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

PolisPolis Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı