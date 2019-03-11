Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hindistan Başbakanı Modi telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra HindistanPakistan sınırında yaşanan gelişmeler ele alındı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat'ta Pakistan Başbakanı İmran Han ve 8 Mart'ta da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler üzerine telefon görüşmeleri yapmıştı. Kaynak : AA