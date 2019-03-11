Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasimize asla halel getirmedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ezanımıza, bayrağımıza saygı göstermeyen hiç kimseye, kusura bakmasın, biz saygı da duymayız, fırsat da vermeyiz.' dedi.



Erdoğan, 'Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızın yurdumuzun üstünde ebediyen okunmasına kimse engel olamayacaktır.' diye konuştu.



'Hiç kimse Türkiye'yi kompartımanlara bölemez'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, '8 Mart Kadınlar günü dediler, Taksim'e yürüdüler. Dert, seçim öncesi ülkeyi karıştırmak.' ifadelerini kullandı.



Erdoğan, 'Hiç kimse Türkiye'yi kompartımanlara bölemez, topraklarımız üzerinde ameliyat yapamaz.' dedi.



Erdoğan, 'Ordu göreve pankartı açan darbe severlere, esnafın malını yağmalayan gezici çapulculara, Pensilvanya'daki şarlatana, iradelerini FETÖ'ye teslim etmiş alçaklara rağmen demokrasimize asla halel getirmedik.' şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



'Son 17 yılda demokrasimizin paçasından çeken, ülkemizin demokrasi kalitesini düşüren yasaklara son verdik. Klavyeler, kelimeler, harfler, düşünceler, tabelalar üzerindeki baskıları bir daha geri gelmemek üzere biz kaldırdık.'



Erdoğan, "Yatırım siyasetimizle, kardeşlik siyasetimizle ve hizmet siyasetimizle en büyük darbeyi, terör örgütünün beslenme kaynaklarına indirdik." dedi.

