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CHP'li Aysu Bankoğlu çark etti

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, PKK'lıların oylarına da talip olduğunu açıklayarak skandal sözler kullanmıştı. Bankoğlu, gelen tepkiler karşısında açıklama yaparak, suçlamaları inkar etti.

Güncel / 11 Mart 2019 Pazartesi 23:22
CHP'li Aysu Bankoğlu çark etti

Millet İttifakı'nın, PKK'nın siyasi kanadı olan HDP ile oluşturduğu yakınlık tartışılmaya devam ederken, CHP'liler bunu artık gizlemiyor, aleni bir şekilde ilan ediyor. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, katıldığı bir televizyon programında PKK'lılardan açık açık oy istemişti.

GERİ ADIM ATTI

Aysu Bankoğlu'nun bu açıklamaları tartışmalara neden olurken, Bartın Milletvekili eleştirilere konu olmuştu. Tartışmalar halen sıcaklığını korurken, CHP'li milletvekili Bankoğlu'ndan açıklama geldi.

Sözlerinin çarptıldığını belirten Bankoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden eleştirileri provakasyon ve karalama kampanyası olarak ifade ederken, suçlamaları reddetti.

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