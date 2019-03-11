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CHP Edremit adayı Fatiha ile dalga geçti

CHP'lilerin Balıkesir Akçay'da ezan okuyan müezzinle dalga geçmesi akıllardayken, şimdi de Erdek adayı Fatiha Suresi'yle alay etti.

Güncel / 11 Mart 2019 Pazartesi 23:32
CHP Edremit adayı Fatiha ile dalga geçti
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31 Mart 2019 seçimleri öncesinde kampyanların yürüten Cumhuriyet Halk Partisi adaylarının skandallarının ardı arkası kesilmiyor.

ÖNCE SELAYA HAKARET ŞİMDİ DE FATİHA SURESİ'NE

Hafta sonu Balıkesir Edremit Akçay'da sela okuyan müezzin için 'Hoca bizimle t...ak geçiyor.' diyen CHP'liler şimdi de Fatiha Suresi'yle dalga geçti.

Partinin Edremit Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sarı AK Parti'yi kastederek 'Fatiha okuyayım mı ruhlarına' dedikten sonra Besmele çekip, sureyi okumaya başladı. Sarı, ilk 2 ayeti okuduktan sonra 'Amin deyin yeter, bu kadar uzatmayalım.' diyerek sureyi yarıda kesti.

Başkan AdayıHüseyin SarıCumhuriyet Halk Partisi


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