Arslan ve yanındaki CHP'li isimler miting sırasında okunan seladan rahatsız olmuş, müezzin hakkında ağza alınmayacak hakaretlerde bulunmuşlardı. Aynı mitingde Arslan yanına gelen bir isimle konuşurken "Bizim oy Kürdistan'a" diyen şahsa "Bize verecek demektir" diyerek HDP ile yaptıkları ittifakı bir kez daha kanıtlamıştı. Öztrak dakikalar sonra ise bir açıklama daha yaparak Edremit adayı Selman Arslan disipline sevk edildi ifadesi sehven geçilmiştir. Disipline sevk edilen eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu'dur" dedi.



CHP'de Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Arslan, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.



CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin çok büyük bir skandala imza atmıştı.



Yaptıkları miting esnasında Cuma selası okunmasıyla konuşmasını sonlandıran Ensar Aytekin, mikrofonu açık unuttu. Seladan rahatsız olan partili imama ağza alınmayacak laflar etti. Bir süre sonra mikrofonun açık olduğunu fark eden bir partili kapatmayı denese de başarılı olamadı.



"Bizim oy Kürdistan'a"

AYnı mitingde bir diğer skandalın sahibi ise, Selman Hasan Arslan oldu. CHP'li aday, yanına gelen bir iş adamıyla sohbet etmeye başladı.



Skandal diyalogda ele alınanlar ise 'Kürdistan'dı. Sözde iş adamı, "Bizim oy Kürdistan'a" ifadesini kullandı. Selman Hasan Arslan ise, "Bize verecek demektir." diyerek HDPKK ile yaptıkları ittifakı bir kez daha kanıtladı.



CHP'den 'sehven' açıklaması

Öztrak dakikalar sonra ise bir açıklama daha yaparak Edremit adayı Selman Arslan disipline sevk edildi ifadesi sehven geçilmiştir. Disipline sevk edilen eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu'dur" dedi.



CHP'den bir skandal daha: Bizim oy Kürdistan'a