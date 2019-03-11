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Beşiktaş’ta otomobil yayalara çarptı; 1 ölü, 2 yaralı

Beşiktaş’ta seyir halinde olan bir otomobil yol kenarında bulunan yayalara çarpma sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Beşiktaş istikametinde yoğun araç trafiği oluştu.

3. Sayfa / 11 Mart 2019 Pazartesi 01:02
Beşiktaş’ta otomobil yayalara çarptı; 1 ölü, 2 yaralı
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Kaza, saat 21:30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Beşiktaş istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında bulunan bariyerlerin arka tarafına geçen 3 kişi bir süre burada oturarak alkol aldı. Daha sonra yola çıkarak yürümeye başlayan ve kimlikleri öğrenilemeyen 3 kişi yolda yürüdükleri esnada Selçuk S., yönetimindeki 34 PB 2333 plakalı otomobil çarptı. Çarpma sonucu 3 kişi yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalede 3 kişiden birinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası yaralanan 2 kişi ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Köprü trafiği oluştu

Olay yeri inceleme ekipleri kaza sonrası olay yerinde hayatını kaybeden şahıs ve araç üzerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek trafiği tek şeritten sağlarken, trafik geriye doğru sarkarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerinde hayatını kaybeden şahsın ise ayakkabısı kaldı. Cenazenin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaynak : İHA

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