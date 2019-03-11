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Benzine 15 kuruş zam

Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş zam geldi. Brent petrol ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış, 5.45 TL'ye dayanan dolar kurundaki yükseliş benzinde zam ihtiyacı doğurmuştu. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberi...

Ekonomi / 11 Mart 2019 Pazartesi 17:34
Benzine 15 kuruş zam

Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş zam geldi. Türkiye'de, akaryakıt fiyatları belirlenirken, Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarındaki değişim (motorin ve benzin) ve dolar kuru hareketleri göz önünde bulunduruluyor.

KURDAKİ ARTIŞ ETKİLİ OLDU

Benzinin ton fiyatı, uluslararası piyasalarda 600 dolara dayandı. Dolar kurunda yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Kur, 5 TL 45 kuruş üzerini zorluyor.

Bu gelişmeler, benzinde 15 kuruş zammı gündeme getirmişti. İstanbul'da benzinin litresi zamdan sonra 6.55 - 6.60 TL arasına çıkacak.

Dolar KuruUluslararasıPetrol


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