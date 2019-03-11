Belçika'ya PKK notası

PKK'nın yasallaştırılması kararı Türkiye'de tepkiyle karşılanmıştı.



BELÇİKA'YA NOTA

Geçtiğimiz hafta Belçika mahkemesinin PKK'lıların yargılanmasının önüne geçen kararı kabul etmesi neticesinde Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri bakanlığına çağrıldı.



BELÇİKA'NIN PKK KARARI

Avrupa'da, PKK'lı teröristlere en büyük desteği veren ülkelerden biri de Belçika. Geçtiğimiz yıllarda PKK gösterilerine verdiği izinlerle tepkilere neden olan Belçika, skandal bir karara imza atmıştı.



Brüksel İddianame Odası, PKK terör örgütü üyeleri ve kurumlarla ilgili Federal Savcılık İddianamesi'ne ilişkin takipsizlik kararı aldı.