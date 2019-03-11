AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkındaki ‘sahte senet’ iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.



AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Günlerdir basında CHP’nin Ankara adayı olan Mansur Yavaş ile ilgili iddialar var. İddialar basında yer alıyor ve bunlar önemli, vahim iddialar. Öncelikle, Mansur Yavaş hakkında yapılan iddialar hakkında açıklama bekledik gelmedi. Ne Mansur Yavaş ne de CHP iddialara yanıt verdi. Fakat bu konuyu nedense görmezden gelme gibi bir tavırları var. Yapılan incelemede görülen şudur; Kriminal raporlara göre senetteki imza sahtedir. 600 bin dolar bir vatandaştan tahsil edilmeye çalışılıyor. Bu senetteki imza incelendiğinde ilgili vatandaşa olmadığı ortaya çıkıyor. Adli tıp raporları bu senedin sahte olduğunu ortaya koyuyor.



Yargıtay'ın onadığı süreç, CHP'den bu nedenle bir açıklama yok. CHP yönetimi tarafından ve ilgili aday tarafından neden örtbas edilmeye çalışıldığı da ortaya koyuyor. Bu şahsın ve CHP'nin kamuoyuna açıklama borcu vardır. Bu konuyla ilgili Mansur Yavaş neden açıklama yapmıyor? Yavaş'ın o vatandaşa hangi hizmet karşılığı alacağı var? Böyle bir adayın Ankaralılara belediye başkan adayı olarak sunulması veya tutumu devam edecek midir CHP'nin? Resmi evrakta sahtecilik gibi yargı süreçleri de devam ediyor. Hakkında bu şekilde iddialar olan bir kişiyi Ankaralıların önüne aday çıkarma tutumunuz devam edecek midir? Bu vahim suçlamalara cevap verilmesi gerekir. Yargı kararının kesin olmasına rağmen neden açıklama yapılmamıştır?



CEVAP VERMEYEN DE O KADAR SUÇLU



Türk siyasi hayatı açısından siyasi tarihe geçecek bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu vahim suçlamalara CHP ve Mansur Yavaş cevap vermelidir. Buna neden cevap verilmedi. İki seçimde aday olmak dışında ne iş yaptığını bilmek vatandaşın hakkı. Gazeteciler açısından önemli bir inceleme konusu ortaya çıkmıştır. Aday olarak sunulması Ankaralı seçmene yapılacak en büyük haksızlıklardan birisidir, CHP tabanına da haksızlıktır.



En ufak bir olayda sözcüsüleri çıkıp açıklama yaparken bu iddialarla ilgili hiç açıklama yapmamıştır. CHP Genel Başkanı her konuda açıklama yaparken bu konuda açıklama yapmamıştır. CHP tabanına yapılan bu haksızlık Ankara seçmenine yapılan bir saygısızlıktır. Cevap vermeyenler bu şahsın işlediği cürüm kadar vatandaşa karşı saygısızlık yapmışlardır.



Bu durumu vatandaşlarımızın dikkatine arz ederiz. Vardığımız sonuçlar vahim bir tabloyu ortaya koyuyor. Mansur Yavaş'ın suskunluğunu da vatandaşlarımızın düşüncesine bırakıyoruz.



RUSYA'DAN S-400 ALIMI



Türkiye'ye dönük bir tutum gibi gösterilmeye çalışılıyor Türkiye Suriye'deki savaşla birlikte hava savunma ihtiyacı üst düzeye çıktı. Patriot elde etmeye çalışıldı ama bu mümkün olmadı. Türkiye'nin taleplerine olumlu karşılık verilmedi. Hava sahası tehditlere açık hale gelen Türkiye'nin NATO müttefiklerince desteklenmesi gerekirdi. Türkiye kendi güvenliğini sağlayacak arayışları sürdürdü. Hava savunma sistemi elde etmek en önemli ihtiyaçlardan biri. Patriot vermeyen S-400 alınması konusunda yanlış açıklamalarda bulunuyor. S-400'ler Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeydeydi. Maliyet ve teknoloji paylaşımı açısından bu arayışı sürdürmemiz gerekliydi.



TÜRKİYE BİRİLERİNİN KAPRİSLERİNİ BEKLEYEMEZDİ



Burada yapılan açıklamalar Türkiye'ye dönük vizyonsuz açıklamaların hiçbir önemi yok. Birilerinin kaprislerini bekleyecek durumda değildi Türkiye. Daha önceden NATO üyesi olan olmayan 23 ülkeye S-300 satılmıştır. Türkiye'ye karşı böyle tavır gösterilmesi çifte standarttır. Neden Yunanistan'a S-300 olmasını normal karşılıyorlar. Bulgaristan, Yunanistan ve Slovakya da NATO'da. Bu konudaki açıklamaların sınırı aştığını, F-35 programına katılımın yeniden değerlendirilmesi gibi izansız açıklamalar konusunda uyarımızı ortaya koyuyoruz.



Bu konudaki açıklamaların sınırı aştığını, hatta F-35 programına Türkiye'nin katılımının yeniden değerlendirilmesi gibi izansız ve mantıksız bir noktaya vardığını, NATO müttefikliğine yakışmayan birtakım söylemler kullanıldığını görüyoruz. Bunlar doğru açıklamalar değil. Müttefikler arasında işler konuşularak halledilir. Bu şekilde tehditler Türkiye'nin kapısından içeriye girmez. Türkiye'de de kimse bunu duymaz.



TAKSİM'DE EZAN PROTESTOSU İDDİASI



Yürüyüşü organize edenler böyle bir kastımız yoktu gibi bir açıklama yaptı. Görüntüleri inceledik. Kapsamlı bir sosyal medya açıklaması yaptık. Yürüyüşe katılanların paylaşımlarını analiz ettirdik. Çok sayıda açıklama kendilerinin ezanı protesto ettiklerini, yürüyüşte katılanların hesaplarını incelediğinizde ortaya çıkıyor. Ezan okunurken böyle bir protesto yapılmıştır. Arkadaşlarımızın analizlerinde bu şahıslar tarafından sahiplenilmektedir. Ne zaman ezanla kutsalla ilgili bir saygısızlık söz konusu olsa CHP ses vermiyor. Biz hassasiyetimizi gündeme getirdiğimizde bunun böyle olmadığını ispat gayretine düşüyor. CHP'ye tavsiyemiz ezan, bayrak konusunda hassasiyetlerini vurgulasınlar. Ezana saygısızlık bayrağa saygısızlık onları ilgilendirmiyor.



Vatandaşımız bu konuda hassasiyet göstermektedir. Bu tepkiler normaldir. Ama şiddete yol açan dükkanların basılması gibi şeylere asla sıcak gözle bakmayız. Protestolar hukuki sınırları içerisinde kalmalıdır. Dükkanlara girilmesi, insanların tehdit edilmesi gibi bir şey yok. Ezanı protesto ediyorum diyenlerden yoğun bir tehdit mesajları gelmektedir.



MANSUR YAVAŞ CHP PROJESİ



Mansur Yavaş bir CHP projesidir. Millet İttifakı'na kabul ettirilmiştir. CHP projesi olmasına rağmen CHP sıfatının kendisine yük olacağı için CHP'ye mesafe koymak amacıyla Millet İttifakı öne çıkarılarak yapılmaktadır. CHP zihniyetinin temsilcisi olduğunu açıklamalarında göstermektedir. Mansur Yavaş'ın istediği her destek CHP zihniyetine CHP'nin kötü belediyeciliğine destektir.