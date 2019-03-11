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ABD'li yatırım bankası Türkiye'nin büyüme rakamını düşürdü

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından olan JP Morgan, Türkiye'nin 2019'daki tahmini büyüme rakamlarını düşürdü.

Dünya / 11 Mart 2019 Pazartesi 23:17
ABD'li yatırım bankası Türkiye'nin büyüme rakamını düşürdü

Her seçim döneminde algı operasyonu yapan yatırım bankaları ve yabancı finans kurumları, Türkiye üzerinden kara propaganda gerçekleştiriyor. Daha önce de Fitch üzerinden algı oyunları yapan ABD'li finans kurumları, bu sefer de JP Morgan ile faaliyet gösteriyor.

ABD'li yatırım bankalarından ve alanında dünyanın en büyüklerinden biri olan JP Morgan, Türkiye'nin 2019 büyüme tahminini düşürdü.

BÜYÜME RAKAMLARI DÜŞÜRÜLDÜ

Kurum, Türkiye'de zayıf büyüme görüşü nedeniyle 2019 tahminlerini yüzde 0,2'den yüzde 0,9'a düşürdüklerini bildirdi.

BBVA Araştırma Birimi ise yolladığı bir notta, bu yıl için yüzde 1'lik büyüme beklentilerini koruduklarını açıkladı. TÜİK tarafından bugün açıklanan veriye göre Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 2,6 büyüdü; 4. çeyrekte ise ekonomi yüzde 3 daraldı.

FitchTürkiyePropaganda


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