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6 ilde FETÖ'ye ağır darbe! Yakalandılar

Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

3. Sayfa / 11 Mart 2019 Pazartesi 11:34
6 ilde FETÖ'ye ağır darbe! Yakalandılar

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 'ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen astsubay ve kapatılan harp okulu öğrencisi olduğu belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Samsun, Erzurum, Gaziantep, Bolu, Çorum ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, muvazzaf bir astsubay, bir emekli astsubay ile kapatılan askeri okulun 3 öğrencisi gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyete götürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor. Kaynak : AA

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Emniyet MüdürlüğüHarp OkuluCumhuriyetMahrem


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