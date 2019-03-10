Türkiye'nin tamamında güneşli hava

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.



Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, kuzey ve iç bölgelerde ise 5- 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın; genellikle batı ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatı, yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Çığ tehlikesine karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.



SALI GÜNÜ YAĞMUR GELİYOR



Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye salı günü Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı havanın etkisi altına girecek. Perşembe ve Cuma günü de devam etmesi beklenen yağışlarla sıcaklıkların mevsim normallerine inmesi bekleniyor.



İLLERE GÖRE HAVA DURUMU



İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu



ANKARA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık



İZMİR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu



TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu



ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu



GAZİANTEP °C, 18°C

Az bulutlu ve açık