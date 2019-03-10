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Kılıçdaroğlu: Hal esnafı terörist oldu

Antalya'da konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, gıda fiyatlarındaki artış üzerinden hükümeti eleştirdi, "Öyle bir noktaya geldik ki hal esnafı, kışlık soğanı stoklayan terörist oldu" dedi.

Siyaset / 10 Mart 2019 Pazar 10:50
Kılıçdaroğlu: Hal esnafı terörist oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Antalya'da odalar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve muhtarlarla buluşmasında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"2018'de Yunanistan'dan 115 milyon dolarlık pamuk ithal ettik. 28 milyon dolarlık buğday ithal ettik. 13 milyon dolarlık tütün ithal ettik. Tütünde bir dünya markası olan Türkiye! Üstelik tarımsal alan büyüklüğümüz Yunanistan'ın 10 katı. Hayvan üreticilerini cezalandırdık. 7.5 milyar dolar yurtdışına para ödedik.

Bunu kendi çiftçimize ödesek ne olurdu? Emin olun Ortadoğu'yu beslerdik. Öyle bir noktaya geldik ki hal esnafı, kışlık soğanı stoklayan terörist oldu. Pek çok vatandaş terörist oldu. Şu akla mantığa bakın.

Belediye başkanı arkadaşlarımdan iki şey istiyorum. A bölgesi bana oy vermedi demeyeceksiniz. Her yere eşit hizmet götüreceksiniz. Sadece yoksul bölgelere pozitif ayrımcılık yapacaksınız. İkinci olarak yaptığınız bütün harcamaların hesabını millete vereceksiniz." Kaynak : İHA

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