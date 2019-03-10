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Geçmişi Bugüne Taşıyan Meslekler: Sahaflar ve Antikacılar

Türkiye Yayıncılar Birliği verilerine göre 2018’de sadece Türkiye’de basılan kitap sayısı 411 milyon, farklı yeni kitap adedi ise 60 binin üzerinde

Yaşam / 10 Mart 2019 Pazar 14:00
Geçmişi Bugüne Taşıyan Meslekler: Sahaflar ve Antikacılar

Ülkemizin nüfusuna oranla kişi başına basılan yeni kitap sayısı 7. Basılan kitapların %37'lik bir kısmını eğitim ve sınavdestek kitapları, %31'iniyse edebiyat-araştırma-inceleme türündeki kitaplar oluşturuyor.

Dünya verilerini düşündüğümüzde ve dijitalleşen çağımızda e-kitap olarak yayınlanan kitapları da dahil ettiğimizde bu sayılar inanılmaz değerlere ulaşıyor. Google'ın 2018 yılsonu kayıtlarına göre kitap sayısı 130 milyondan fazla. Diğer yandan, her geçen gün yeni objeler üretiliyor ve zamanla bunların yerlerini yenileri alıyor.
Değişmediğini iddia edebileceğimiz gerçek şu ki yeni kitaplar ve üretilen her yeni şey önceki birikimlere dayalı. Bu birikimin günümüze taşınmasında en önemli aracılarsa göz önünde olmayı pek sevmeyen Sahaflar ve Antikacılar.

Yayınlanmış bir istatistik ve araştırma olmasa da ülkemizde 1000'denfazla sahaf ve çok daha fazla antikacı mesleklerini icra etmeye devam ediyor. Bu gönül işi mesleklerin üyeleri, kitaplarını, efemera ve antika-koleksiyon ürünlerini kitapseverlere, araştırmacılara ve koleksiyonerlere ulaştırarak hem dönüşümlerini hem de yeni eserler için kaynaklık etmelerini sağlıyor.



Fiziksel olarak en yoğun oldukları şehir İstanbul. Beyoğlu Sahaflar Çarşısı, Kapalı Çarşı, Balat ve Kadıköy'de kümelenmiş durumdalar. Dükkanlarına gelen ziyaretçilerine sadece satış yapmıyor, hoş sohbetleriyle de onları ağırlıyorlar. Gelişen teknolojiyle birlikte özellikle yeni nesil meslek üyeleri internetin sağladığı imkanlarla dükkanlarının dışına da açılmış durumda. Her geçen gün sosyal medyada ve internet sitelerinde varlıklarını daha çok gözlemleyebiliyoruz. kitantik.com sahaf ve antikacıların sanal dünyada hızla kümelendiği sitelerden biri.
Yaklaşık bir yıldır yayında olan site ikinci el ve nadir kitaplar, antika ve koleksiyon objelerinin meraklılarını buluşturmayı amaçlayan bir platform olarak Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş. Kullanıcılarının koleksiyonlarındaki objeleri, kütüphanelerinde veya arşivlerindeki eserleri paylaşabildikleri site, online kitap ve antika alışverişi imkânı da sunuyor. Antika ve koleksiyon denince akla ilk gelenlerden biri de mezat, diğer ifadeyle açık arttırma. Site müzayede altyapısıyla açık arttırma formatını da destekliyor.

Yeni iletişim olanaklarıyla birlikte sahaf ve antikacılar daher şey gibi yenilenen formlarıyla geçmişi bugüne taşımaya devam ediyor. Osmanlı'dan bu yana yüzyıllardır devam eden bu onurlu mesleklerin varlığını sürdürmesi, var olan birikimin daha da ileriye götürülebilmesi için olmazsa olmazlardan.

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