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Etiyopya Hava Yollarına ait yolcu uçağı düştü... Kurtulan yok

Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı 149 yolcu ve 8 mürettebatıyla düştü. Etiyopya Devlet Televizyonu 149 yolcu ve 8 mürettebattan kurtulan olmadığını duyurdu.

Dünya / 10 Mart 2019 Pazar 11:30
Etiyopya Hava Yollarına ait yolcu uçağı düştü... Kurtulan yok

Etiyopya'dan Kenya'ya uçan Ethiopian Airlines'a (Etiyopya Hava Yolları) ait 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan uçak düştü.

Adis Ababa'dan havalanan yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gidiyordu. Uçağın kalkıştan 6 dakika sonra düştüğü belirtiliyor.

Uçağın düştüğü haberi hava yolu şirketinin sözcüsü tarafından doğrulandı. Etiyopya Başbakanlığı'nın resmi Twitter hesabı da yolcu uçağının düştüğünü doğruladı.

Açıklamada taziye mesajına da yer verildi. Ancak kaza sonrası kurtulan olup olmadığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.



KURTULAN YOK

Etiyopya Devlet Televizyonu 149 yolcu ve 8 mürettebattan kurtulan olmadığını duyurdu.

2010'DAKİ KAZADA 90 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

2010 yılında yine Etiyopya Havayollarına ait bir Boeing 737 tipi uçak Lübnan'dan Addis Ababa'ya giderken Akdeniz'e düşmüştü.

Uçaktaki 82'si yolcu 8'i mürettebat 90 kişi hayatını kaybetmişti.

Yolcu UçağıNairobiKenyaEtiyopya


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