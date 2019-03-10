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Depozito uygulaması geri geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İnşallah 2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz. Depozito uygulamasıyla birlikte eskiden gidip şişeleri verip, gofret alırdık, yine aynı süreci işleteceğiz." dedi.

Yaşam / 10 Mart 2019 Pazar 19:53
Depozito uygulaması geri geliyor
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Kurum, AK Parti Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel'in 100. Yıl Mahallesi'ndeki seçim ofisi açılışında yaptığı konuşmada, tüm şehirlerde düzenli depolama tesisleri yaptıklarını söyledi.

Tekirdağ'da çöplerin vahşi şekilde depolandığına işaret eden Kurum, 'Bu depolamaya artık son vermemiz gerekiyor. Biz Sıfır Atık projesine geçtik. Projeyle 14 bin kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçtik. Çöplerimizi artık kaynağında ayrıştırıyoruz.' diye konuştu.



Geri dönüşümün doğa ve çevrenin korunması için önemli olduğunu aktaran Kurum, şunları kaydetti:

'Plastik poşetlerimizi ücretlendirdik. İnşallah 2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz. Depozito uygulamasıyla birlikte eskiden gidip şişeleri verip gofret alırdık, yine aynı süreci işleteceğiz. Depozito uygulamasıyla birlikte atıklarımızı kaynağında ayrıştırmış olacağız. Plastik poşetlerde yüzde 70 azalma gördük. Kullanım yüzde 70 azaldı. Bu sayede hem çevremizi hem doğamızı koruyoruz. Gelecek nesillerimize daha iyi şehirler bırakıyoruz.'


Kaynak : AA

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