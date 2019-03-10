Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.



Erdoğan, konuşmasında, "Suriye'nin kuzeyinde ülkemiz karşıtı bir terör koridorunun oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullanarak ,"Zulümden kaçan muhacirleri düşmanlaştırıp PYD'nin avukatlığını yapan CHP'nin başındaki o zata rağmen inşallah Suriyeli kardeşlerimizin huzur içinde evlerine dönebileceği güvenli bölgeyi tesis edeceğiz." şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin'de hezimete uğrattıklarımız gibi Münbiç'ten başlayarak güney sınırımız boyunca da bunlara hadlerini bildireceğiz." dedi.



İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:



Son 17 yılda milletimiz birlik ve beraberliğine sahip çıkarak her türlü provokasyonu önledi. Kurgulanan hiçbir tezgah bu ülkede tutmadı.



Kutuplaştırma siyasetine izin vermedik. Cunta zihniyetine izin vermedik.



Mahkemelerimiz döktükleri her damla kanın hesabını alçaklardan tek tek soruyor. Artık Türkiye’de kimsenin işlediği suç yanına kar kalmıyor.



Pensilvanya’daki şarlatanın kuklalarına rağmen bu ülkede adaleti mutlaka tecelli ettireceğiz.



"TERÖR KORİDORU OLUŞTURULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"



Suriye'nin kuzeyinde ülkemiz karşıtı bir terör koridorunun oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz.



Zulümden kaçan muhacirleri düşmanlaştırıp PYD'nin avukatlığını yapan CHP'nin başındaki o zata rağmen inşallah Suriyeli kardeşlerimizin huzur içinde evlerine dönebileceği güvenli bölgeyi tesis edeceğiz.



Afrin'de hezimete uğrattıklarımız gibi Münbiç'ten başlayarak güney sınırımız boyunca da bunlara hadlerini bildireceğiz.



"31 MART BEKA SEÇİMİDİR"



31 Mart'tan alnımızın akı ile çıkmamız şart. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Hatay'ın tüm ilçelerinde tarih yazmamız gerekiyor.



31 Mart sadece bir belediye seçimi değil bir beka seçimidir.

