Binali Yıldırım'dan İstanbullulara kütüphane müjdesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da 22 olan kütüphane sayısını, 39'a çıkartmayı hedeflediğini belirtti. Yıldırım, 'Restore edilen Rami Kışlası'nda kurulacak İstanbul Şehir Kütüphanesi, şehrin en büyüğü olacak. On yıllardır İstanbula hizmet eden Atatürk Kitaplığı da Gümüşsuyu Askeri Hastanesi ile birleştirilerek Büyük Atatürk Şehir Kütüphanesi (AŞK) oluşturulacak' diye konuştu.



BÜYÜK ATATÜRK ŞEHİR KÜTÜPHANESİ (AŞK) GELİYOR



Binali Yıldırım, Kütüphane 24 projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Megakent için geliştirdiği projeler arasında kültür ve sanata da yer verdiğini söyleyen Yıldırım, Büyük Atatürk Şehir Kütüphanesi'nin (AŞK) oluşturulacağı müjdesini verdi.



Yıldırım, 'İstanbul Teknik Üniversitesi başta olmak üzere tüm üniversitelere, öğrenci ve araştırmacılara hizmet edecek AŞK (Atatürk Şehir Kütüphanesi), Atatürk Kültür Adası'nın önemli bir parçası olacak. 14 bin 300 metrekare alan üzerindeki Gümüşsuyu Askeri Hastanesinin 4 bin 159 metrekare kapalı alanı; Atatürk Kitaplığının bin 766 metrekarelik alanıyla birleşerek 6 bin metrekarelik bir alanda kitap kurtlarını, entelektüelleri ve akademisyenleri ağırlayacak' dedi.







RAMİ'YE 75 BİN METREKARELİK KÜTÜPHANE



Halihazırda İstanbul'u temsil edecek büyüklükte bir şehir kütüphanesi bulunmamasından yola çıktıklarını ifade eden Binali Yıldırım, bu açığı kapatmakta iddialı olduklarını söyledi.



Yıldırım, 75 bin metrekarelik alanla milyonlarca esere ve dijital yayına sahip olacak Rami Şehir Kütüphanesinin şehrin en büyük kütüphanelerinden biri olmasını hedeflediklerini dile getirdi.



Akademik çalışmalardan, ödevlere, entelektüel söyleşilerden gündelik okumalara kadar herkese hizmet edecek olan Rami Şehir Kütüphanesi, 75 bin metrekarelik alan üzerinde 33 bin metrekare kapalı alanda hizmet verecek.







HER İLÇEYE AÇILACAK



Bu projeyle İstanbul'da 22 olan kütüphane sayısının, her ilçeye yeni yapılacak olan 7/24 açık kütüphanelerle artırılması hedefleniyor. 39 ilçenin tamamında hizmete girecek olan bu kütüphaneler, tam zamanlı çalışacak.



İNTERNETTEN ERİŞİM



Kütüphane 24lere internet üzerinden dijital kaynaklara 7 gün 24 saat 365 gün erişim sağlanacak. Çocuklar ve gençler için farklı çalışma ortamları sunan merkezler, ayrıca bünyelerinde çeşitli dinlenme ve etkinlik mekanlarını da barındıracak.



UNESCO: TÜRKİYE, KİTAP OKUMA ORANINDA 86'INCI SIRADA



Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 2017 yılı verilerine göre Türkiye, kitap okuma oranında dünyada 86'ncı sırada, yoksul Afrika ülkeleriyle aynı kategoride.



KİTABA ÇEYREK DOLAR HARCIYORUZ



TÜİK verilerine göre, Türkiye'de kitap, ihtiyaç listesinin 235'inci sırasında yer alıyor. Dünyada kitap için kişi başına harcanan para ortalama 1,3 dolarken, Türkiyede çeyrek dolar.

