Trump'tan Kuzey Kore tweeti!

Twitter mesajlarıyla gündemi belirleyen ABD Başkanı Donald Trump, bu kez Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la gerçekleşen tarihi randevuyu değerlendirdi.



Trump, 'Kim Jong-un'la çok esaslı görüşmeler yaptık, biz onların ne istediğini biliyoruz ve onlar da neye sahip olmamız gerektiğini biliyor. İlişkilerimiz çok iyi, neler olacağını görelim' dedi.



Kim ve Trump, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de iki gün süren görüşmeler gerçekleştirmiş ancak zirve anlaşma olmadan sona ermişti.