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Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya / 01 Mart 2019 Cuma 11:55
Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem

United States Geological Survey'den (USGS) yapılan açıklamaya göre, Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 258 kilometre altında meydana gelen deprem komşu ülkeler Brezilya, Bolivya ve Şili'den de hissedildi.

Azangaro kentine 11 kilometre uzaklıktaki bölgede meydana gelen deprem nedeni ile can veya mal kaybının yaşanıp yaşanmadığına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Pacific Tsunami Warning Center'dan yapılan açıklamaya göre, deprem sonrasında bir tsunami tehlikesi bulunmuyor.

Güney AmerikaPeruDeprem


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