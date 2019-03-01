Kan donduran görüntüler kamerada

Başakşehir’de bulunan bir iş yerinde tartıştığı amcasını silahla öldürerek cesedini parçalayan Fahrettin Öztürk ve kendisine yardım eden 3 motorcu arkadaşı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öztürk’ün parçaladığı cesedi çöp konteynerine attığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Başakşehir Dokumacılar Sanayi Sitesi'nde Çarşamba günü işlenen vahşi cinayet iddiaya göre şöyle gelişti. Babasının rahatsızlanmasının ardından amcası Rıfat Rıza Öztürk'le beraber aile şirketinde çalışan Fahrettin Öztürk, motosiklete olan merakı nedeniyle şirketin ortak hesabından harcamalar yaptı. Harcamalar nedeniyle amca-yeğen arasında başlayan tartışma, gitgide büyüdü. İkili arasında Çarşamba günü ortak hesabından yapılan harcama nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada amca Rıfat Rıza Öztürk'ün, 'Baban gibi yattığın yerden para kazanıyorsun' sözleri, Fahrettin Öztürk'ü çılgına çevirdi. İş yerinde bulunan ruhsatsız tabancayı alan Öztürk, amcasını öldürdü.
Amcasının öldüğünü gören yeğen Fahrettin Öztürk ise büyük bir soğukkanlılıkla cesedi parçalayarak valizlere koydu. Kadıköy'de kafe işleten motorcu arkadaşı Ferhat Y.'yi arayan Öztürk, durumu anlatarak yardım istedi. Arkadaşının yardım isteği üzerine Ferhat Y. taksiye binerek Başakşehir'de bulunan iş yerine geldi ve iki ceset parçalarının olduğu valizleri otomobile koyarak Kadıköy'e doğru yola çıktı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan şüpheliler Rıfat Rıza Öztürk'ün gövdesini Uskumruköy mevkii yol kenarında bulunan bir refüje atarak yollarına devam etti.