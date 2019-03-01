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İş arayanlara güzel haber! 37 bin personel alacak

İş arayan binlerce kişiye güzel haber... Birçok farklı kurum çok sayıda personel arıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 13 bin sözleşmeli er, Jandarma Genel Komutanlığı, 3 bin 375 askeri personel alacak.

Yaşam / 01 Mart 2019 Cuma 10:35
İş arayanlara güzel haber! 37 bin personel alacak

Birçok kurumda yüzlerce yeni personel istihdam eden kamu, ihtiyaç duyulan kadrolara alım için ilana çıkmaya devam ediyor. Öğretmen, sözleşmeli er, askeri personel başta olmak üzere çeşitli görevlerde 37 bin yeni personel daha alınacak.

13 BİN SÖZLEŞMELİ ER

Devlet Personel Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan ilana göre, Milli Savunma Bakanlığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 13 bin sözleşmeli er alımı yapılacak. Adaylar “personeltemin.msb.gov.tr” internet adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak başvuru yapabilecek.

Başvuran adaylar, test ve mülakatlara alınacak.

3 BİN 375 ASKER

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere de 3 bin 40 erkek, 335 kadın olmak üzere toplam 3 bin 375 askeri personel alımı yapılacak.

Ön başvurular, “https://vatandas.jandarma.gov.tr /PTM/Giris” adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet vasıtasıyla 13 Mart'a kadar yapılacak.

20 BİN ÖĞRETMEN

Milli Eğitim Bakanlığı da bu yıl alacağı 20 bin öğretmen için takvimi açıkladı. Ön başvuruların 26 Mart-1 Nisan tarihlerinde olacağı alım için sözlü sınavlar, 12-30 Haziran'da düzenlenecek.

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