Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararının ardından harekete geçen Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda 6 zanlı yakalandı.



Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ünün meslekten ihraç edildiği, 5'inin ise açığa alınan muvazzaf personel olduğu öğrenildi.

Firari zanlıların yakalanması amacıyla operasyonların sürdüğü belirtildi.