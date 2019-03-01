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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 9 zanlıdan 6'sı yakalandı.

Güncel / 01 Mart 2019 Cuma 09:19
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararının ardından harekete geçen Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ünün meslekten ihraç edildiği, 5'inin ise açığa alınan muvazzaf personel olduğu öğrenildi.
Firari zanlıların yakalanması amacıyla operasyonların sürdüğü belirtildi.

Hava Kuvvetleri


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