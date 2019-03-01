Devlet Bahçeli: Yükseliş 31 Mart'ta tamamlanacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Türkiye'miz tarihi bir sürecin tam ortasında, makûs talihini kökten değiştirecek, sürekli ihsas ve işaret edilen malum tehditleri temelinden bertaraf edecek bir dönemin içindedir. Ya bu devran dev bir doğruluşla geleceğe uzanacak ya da heba olarak ufalanıp gidecektir.' ifadesini kullandı.



Türkiye'nin diriliş, toparlanış ve yükseliş kulvarına girdiğini aktaran Bahçeli, şu paylaşımları yaptı:



Türk milleti meşru ve muazzam iradesiyle yönetim sistemini değiştirmiştir. Bu müessir değişiklik ülkemizin övüncü olmuş, önünü açmış, prangalarını sökmüş, muhtemel risk ve tehlikeleri en aza indirmiştir. Çok şükür Türkiye diriliş, toparlanış ve yükseliş kulvarına girmiştir.