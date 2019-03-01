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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sömürücülere hayat hakkı tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tanzim satışlarla ilgili, "Fiyatlar böyle devam ederse daha farklı adımlar atacağız. Bay Kemal rahatsız olsan da olmasan da biz sömürücülere hayat hakkı tanımayacağız" dedi.

Siyaset / 01 Mart 2019 Cuma 14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sömürücülere hayat hakkı tanımayacağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ardahan'da düzenlenecek mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

Ardahan'ın güzel ve vatanperver insanlarını çok özledik.

Ülkemizin çukur terörüyle esir alınmaya çalışıldığı zorlu günlerde sizler istikrar ve teröre hayır dediniz. 24 Haziran'da siz Ardahanlı kardeşlerimiz güçlü demokrasi güçlü iktidar dediniz. Siz bu kardeşinizi Cumhurbaşkanlığı makamına layık gördünüz.

'REKOR DÜZEYDE OY BEKLİYORUZ'

Ardahan'ın bizi 31 Mart'ta da yalnız bırakmayacağını biliyoruz. Çok daha güçlü bir destek bekliyoruz. Ardahan'a tüm illere örnek olacak rekor düzeyde oy bekliyoruz. Ardahan milli uyanışın sembol şehridir.

Beraberlik olmadan zafer olmaz. Kars Milli İslam Şurası, 1. ve 2. Ardahan Kongreleri ilk kez burada yapılmıştır. Ardahan istikrar ve güven ortamının değerini çok iyi bilir. Birlik olmadan dirlik olmaz. Barış olmadan huzur olmaz.

'O DÖNEMLER GERİDE KALDI'

Dayanışma olmadan refah, gelişme olmaz. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın anahtarı birlik siyasetidir. Türkiye'nin yürüyüşünü engellemeye çalışanların farklılıkları kaşıması tesadüf değildir. Topu vuran yürekleri hiçbir fani güç sindiremez, esir alamaz. Biz yaradanı severiz yaradandan ötürü... Ne arabın beyaza ne beyazın araba üstünlüğü yoktur. Kim Allah'a daha yakınsa en üstün odur. Ülkemiz kavgalar yüzünden ciddi bedeller ödedi. Medya patronlarının bakan, başbakan tayin ettiği o dönemler şimdi geride kaldı.

Yıllık enflasyonun yüzde 100'ü aştığı zamanlar yaşanmıştı bu ülkede. En basit ihtiyaç maddelerinin aranıp bulunamadığı zamanlarda hep CHP vardı.

'BÖYLE DEVAM EDERSE FARKLI ADIMLAR ATACAĞIZ'

Bay Kemal kuyruklar diyor. Bu kuyruklar senin SSK Genel Müdürü olduğunda hastane kapısında kıvranan insanların kuyruğu değil. Bu kuyruklar varlık kuyruğu. Benim vatandaşlarım simsarların elinden alındı. Tanzim satışlarla fiyatlar tanzim satışlarda yüzde 50 düştü, daha da düşüyor. Eğer fiyatlar yerine gelirse biz sahadan çekiliriz. Fiyatlar böyle devam ederse daha farklı adımlar atacağız. Bay Kemal rahatsız olsan da olmasan da biz sömürücülere hayat hakkı tanımayacağız.

Bölücü terör örgütü HDP'nin arkasında. Bu parti Ardahan'da niye seçime girmiyor? Onların kardeşleri var, CHP. CHP 31 Mart'ta benim halkım bunlara gereken dersi verecek mi? Bunlara dersi 31 Mart'ta veriyor muyuz, Osmanlı tokadı atıyor muyuz?

Türkiye ayağına vurulan prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu. Gelen parayı Kandil'e gönderdiler. Utanmadan ülkemizi bölmeye çalıştılar. Gizli, açık darbe teşebbüsleri milli iradenin çelikten zırhını delemedi.

Cumhurbaşkanı


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