CHP'li aday camide seçim toplantısı yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yıllardır iktidarı dini siyasete alet etmekle suçluyor. Camilere siyasetin sokulduğunu iddia eden CHP, bu propagandadan hiç vazgeçmedi.



CAMİ İÇİNE FOTOĞRAFINI ASTIRDI



Ancak dün CHP'nin Samsun'un Atakum ilçesinde gösterdiği aday seçim çalışmasını camide gerçekleştirdi. Bunula da yetinmeyen CHP'li aday caminin içerisine fotoğrafını astırdı.







ESKİ SAMSUN İL BAŞKANI



CHP'nin Atakum adayı olan Cemil Deveci, daha önce CHP Samsun İl Başkanlığı da yapmış bir isim.



Camide açık açık siyaset yapan CHP'li başkana Genel Merkez'in nasıl bir tavır göstereceği merak konusu oldu.











