Burgan Bank 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

Sağlam mali yapısı ve güçlü sermayedarının desteği ile istikrarlı büyümesini sürdüren Burgan Bank'ın, geçen yılın aynı dönemine göre konsolide mali tablolarında aktif büyüklüğü yıllık yüzde 18 artışla 22 milyar TL'ye, nakdi kredileri yüzde 13 artışla 17,5 milyar TL'ye, toplam müşteri mevduatı yüzde 12 artış ile 9,9 milyar TL'ye yükseldi. Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam eden Burgan Bank'ın, 2018 yılında özkaynakları 1,9 milyar TL'ye, katkı sermaye dâhil özkaynakları ise 3,5 milyar TL'ye ulaştı. Sermaye yeterlilik oranı; konsolide bazda yüzde 18,5 solo bazda ise yüzde 20,7 olarak gerçekleşti.







Dinç: 2018'de de ‘sağlıklı ve istikrarlı büyümemizi' sürdürdük



Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Yılın ikinci yarısında ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen 2018 yılında da tüm kaynaklarımızı optimal seviyede kullanarak başarılı sonuçlar elde ettik. Burgan Bank olarak bu dönemde, vergi öncesi kârımızı 209 milyon TL, net kârımızı ise önceki seneye göre yüzde 47'lik artışla 162 milyon TL'ye çıkardık. Doğru ürünü, doğru kanallar üzerinden sunma stratejimiz ile “müşteri odaklı butik bankacılık anlayışımızın” bu performansta etkili olduğunun özellikle altını çizmek isterim” dedi.

Kaynakları verimli kullanarak, katma değeri yüksek alanlara odaklandıklarını söyleyen Dinç, 2018 yılında ana hissedarımızın, bize ve Türkiye'ye olan inancıyla 350 milyon TL'lik nakit sermaye artırımı büyüme hedefimizi destekleyici niteliktedir. Bankamızın sağlam aktif kalitesi, yüksek özkaynak karlılığı ve yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla her geçen gün daha da güçlenmeye devam ediyoruz” diye belirtti.







Dijitalleşme yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerliyoruz



Dinç; “Öte yandan yıl içerisinde dijital bankacılık tarafında bireysel müşterilerimize hizmet sunma hedefiyle, onların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak faaliyetlerimizi yoğunlaştırdık. Bu alanda dijital kanal üzerinden şubeye gitmeden başvurma olanağı sağlayan kredi mevduat ürünümüzü sunduk ve buna sigorta ürününü ekleyerek yelpazemizi zenginleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz yeniliklerle dijital mecralar üzerinden bankacılık hizmetlerinden faydalanan müşteri kitlemizi hızlı bir şekilde büyüttük. Sene sonu itibarıyla, Burgan Bank müşterilerinin dijital ve mobil kanallar üzerinden yaptığı işlem sayılarının yüzde 40 oranında arttığını gördük. Burgan Bank olarak 2019 yılında da müşterilerimize en iyisini sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye ekledi.









Değişimi ve dönüşümü olan, dinamik bir bankayız



Bankanın mevcut çalışma kültürünün ve çalışan deneyiminin zenginleşmesine, işveren kimliğinin sürdürülebilirliğine önem verdiklerini kaydeden Dinç; “Başarının temelinde “insan” olduğuna inanarak, kurum değerlerinin içselleştirilmesi ve yaşanabilir olması için ‘İşveren Markası' projemizi hayata geçirdik. Proje çatısı altında “Burgan Seninle” mesajı ile çalışanlarımızın kariyerinde, gelişiminde, yaşamında ve geleceğindeki tüm temas noktalarında yanında olduğumuzu vurguluyoruz.” dedi.

