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Bedelli askerlerin celp tarihlerinde değişiklik yapıldı

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, 16'ncı ve 19'uncu dönemlerde temel eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapılmıştır.

Güncel / 01 Mart 2019 Cuma 12:12
Bedelli askerlerin celp tarihlerinde değişiklik yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik hizmeti kapsamında, 16'ncı ve 19’uncu dönemlerde temel eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapıldığını açıkladı.

Duyuruda, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında temel eğitim yapacak yükümlülerin aşağıda belirtilen celp dönemlerindeki sevk tarihlerinde değişiklik yapılmıştır." denildi.

Yeni sevk tarihleri şu şekilde:

"16. celp dönemi: 3 Nisan 2019
19. celp dönemi: 22 Nisan 2019"


Milli Savunma BakanlığıBedelli Askerlik


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